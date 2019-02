Deutschland nimmt neun Migranten der «Sea-Watch 3» auf.Archivbild

Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Deutschland nimmt neun Migranten vom zuletzt vor Italien blockierten Rettungsschiff "Sea-Watch 3" auf. Seit Juli habe sich die Bundesrepublik insgesamt zur Aufnahme von 184 Migranten festgesetzter Rettungsboote bereiterklärt, sagte Innen-Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) in Bukarest. Es seien jedoch noch nicht alle in Deutschland angekommen.



Seit Sommer 2018 mussten Schiffe mit geretteten Migranten an Bord immer wieder ausharren, bevor sie einen europäischen Hafen ansteuern durften.