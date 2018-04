Die Ursprünge der Ostermarschbewegung gehen auf britische Atomwaffengegner in den 50er Jahren zurück. Zu Beginn der 60er Jahre wurden die Ostermärsche auf Initiative des Pädagogen und Pazifisten Konrad Tempel in der Bundesrepublik eingeführt. Der Protest richtete sich anfänglich ausschließlich "gegen atomare Kampfmittel jeder Art und jeder Nation" in Ost und West. In den folgenden Jahren gingen an den Osterfeiertagen immer mehr Menschen an immer mehr Orten auf die Straße, um für ein Ende der atomaren Bewaffnung und des nuklearen Wettrüstens in beiden Lagern des Kalten Krieges zu demonstrieren.



Neben den ganzjährigen Protesten und Kampagnen der Friedensgruppen finden seither jedes Jahr zu Ostern verstärkt Aktionen mit Friedensgottesdiensten, Demonstrationen oder Infoständen statt. Im Vergleich zu den 60er und 80er Jahren haben die Teilnehmerzahlen nachgelassen. Es finden sich aber nach wie vor genügend Themen für die Menschen, auf die Straße gehen. So wurde 1999 beispielsweise in vielen Städten gegen den Krieg im Kosovo protestiert. Die Ostermarschbewegung, als Kampagne für Demokratie und Abrüstung, gilt bei einigen Historikern als erste unabhängige neue soziale Bewegung und breite außerparlamentarische Opposition in der Bundesrepublik.