Voller Strand im August 2018 auf der Insel Usedom. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/ZB/dpa

Der Boom im Deutschland-Tourismus hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg um 4 Prozent auf 477,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Es war das neunte Rekordjahr in Folge.



"Urlaub in Deutschland ist so beliebt wie nie", sagte Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Die Branche habe 2018 auch von dem Supersommer profitiert, sagte er.