Ein junges Paar im Bett. Archivbild Quelle: Christophe Gateau/dpa

In Schweden gilt von diesem Sonntag an das umstrittene neue Gesetz zu Sex und Vergewaltigung. Das sogenannte Einverständnis-Gesetz legt fest, dass beide Partner ausdrücklich und erkennbar mit Geschlechtsverkehr einverstanden sein müssen. Alles andere wird als Vergewaltigung gewertet.



Unklar ist, wie die neue Regelung vor Gericht beurteilt werden kann - und was als verbale oder nonverbale Zustimmung gilt. Die Regierung hatte das Gesetz nach der heftigen "#MeToo"-Debatte vorangetrieben.