Jägerin mit Jagdgewehr in Niedersachsen.

Quelle: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Heute sind weitere Teile des verschärften Waffenrechts in Deutschland in Kraft getreten. Erst wichtige Vorschriften waren bereits am 20. Februar wirksam geworden. Weitere Teile folgen. Damit soll die Nutzung von Schusswaffen für terroristische und kriminelle Zwecke erschwert werden.



So wird unter anderem das Nationale Waffenregister ausgebaut: Der vollständige Lebenszyklus von Waffen und wesentlichen Waffenteilen wird dokumentiert. Die Länder können außerdem Waffen- und Messerverbotszonen einrichten.