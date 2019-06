Kakapo beim Füttern - mehrere Küken sind an der Pilzerkrankung gestorben.

Quelle: Don Merton/Umweltministerum Neuseeland/dpa

Nach einer vielversprechenden Brutsaison schwebt der vom Aussterben bedrohte Kakapo nun erneut in Gefahr. Sieben der neuseeländischen Papageien seien in den letzten Monaten der Pilzerkrankung Aspergillose zum Opfer gefallen, teilte der Zoo in Auckland mit.



Der pummelige, flugunfähige Papagei befand sich schon einmal kurz vor dem Aussterben. In den 1990er Jahren gab es weniger als 50 Exemplare. Im Moment leben 142 Vögel auf den Inseln Codfish Island (Whenua Hou) und Anchor Island (Puke Nui).