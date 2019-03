Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind nach Polizeiangaben mindestens 49 Menschen getötet worden. Zudem wurden durch Schüsse mehrere Dutzend Gläubige verletzt.



Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem "terroristischen Angriff". Die Polizei nahm vier Verdächtige fest. Einer stehe vermutlich nicht mit dem Anschlag in Verbindung, einem anderen werde Mord vorgeworfen. Er soll am Samstag dem Richter vorgeführt werden.