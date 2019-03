Der Attentäter von Christchurch hat nicht nur Dutzende Menschen erschossen - er hat seine Tat per Livestream in die ganze Welt übertragen und in den Sozialen Medien im Vorfeld angekündigt. In den vergangenen Tagen kursierten rechtsextreme Äußerungen des mutmaßlichen Täters auf Online-Accounts bei Twitter, Facebook oder Youtube, auf Bildern waren die Waffen zu sehen, die am Freitag zum Einsatz kamen.