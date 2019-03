An den Fahrzeugen der Angreifer seien Sprengsätze gefunden worden, die von der Armee entschärft worden seien, sagte Polizeisprecher Mike Bush. Bush sprach in einer Video-Nachricht in den sozialen Netzwerken von einer "sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen". An alle Muslime in Neuseeland appellierte er, zuhause zu bleiben. "Unter keinen Umständen sollte irgendjemand im Land jetzt zu einer Moschee gehen."