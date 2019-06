Sie sitzt ein paar Meter weiter in einem Konferenzraum des Stadtrates und sagt: "Der Anschlag kam wie aus dem Nichts. Ich war darauf nicht vorbereitet. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass so etwas bei uns passieren würde, hätte ich immer mit 'Nein' geantwortet, weil wir hier in Neuseeland so weit weg sind von Hass." Hat sie denn eine Erklärung dafür, warum es dennoch zu einem Terroranschlag in ihrer Stadt kommen konnte? "Der Täter kam nicht hier zur Welt, er zog in unser Land mit dem Willen, uns mit Gewalt und Schmerz zu überziehen", sagt Lianne Dalziel. Und fügt hinzu: "Er hat uns ausgewählt. Es war nicht der Hass, der hier bei uns geboren oder genährt worden ist. Er hat ihn zu uns gebracht."