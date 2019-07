Die beiden Zwergpinguine in der Suhsi-Bar.

Quelle: Shawnee Kim/dpa

Gleich zweimal hat die Polizei in Neuseeland ein Pärchen Zwergpinguine aufgegriffen, das es sich in einer Sushi-Bar in Wellington gemütlich gemacht hatte. Die beiden Vögel hätten sich eine warme Ecke des Geschäfts ausgesucht - wohl um für die Brutzeit ein Nest zu bauen, teilte die Polizei mit.



Die Pinguine wurden zunächst am Montagmorgen ertappt und umgesiedelt, kehrten später jedoch wieder zurück. Jetzt sind sie in einer Nistbox nahe dem Hafen untergebracht - samt Zweigen für den Nestbau.