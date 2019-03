Ein Polizist räumt den Bereich um eine Moschee in Christchurch.

Quelle: Mark Baker/AP/dpa

Bei einem bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. In mindestens zwei Moscheen sei geschossen worden. Es habe vier Festnahmen gegeben.



Nach Augenzeugenberichten hatte ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt um sich geschossen, wo sich Hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt hatten. Später fielen auch in einer anderen Moschee Schüsse. Die Stadt hatte danach alle staatlichen Gebäude abgeriegelt.