Wieder hat sich ein Zwergpinguin-Paar mitten in die neuseeländische Hauptstadt Wellington gewagt. Das Pärchen wurde auf einem Parkplatz über einem Fast-Food-Restaurant in der Nähe des Bahnhofs entdeckt.



Es seien wahrscheinlich dieselben Tiere, die Mitte Juli gleich zweimal von der Polizei aus einem Sushi-Restaurant in der Nähe geholt werden mussten, sagte Brent Tandy von der Naturschutzbehörde des Landes. Die Vögel seien zurück zum Hafen gebracht worden, sagte Tandy Radio New Zealand.