Führende SPD-Politiker haben sich erleichtert über den Vorstoß von Parteichefin Andrea Nahles gezeigt, die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßens neu zu verhandeln. Sie habe "die vielen kritischen Stimmen in der Bevölkerung, in der SPD und in den Medien sehr ernst genommen", lobte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.



Auch SPD-Vize Manuela Schwesig begrüßte den Schritt. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) nannte es "vernünftig", die Gespräche über Maaßen fortzusetzen.