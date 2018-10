So gesehen, könnte sich die EU zu einem Kompromiss durchringen, denn sie fordert von Italien zuerst Ausgaben, die Investitionen auslösen. Die Regierung sieht ihre Vorhaben denn auch so. Zumindest der Binnenkonsum könnte in der Tat ansteigen.



Aber Italien ist auch in anderer Hinsicht nicht mit dem vorherigen Pleitekandidaten Griechenland zu vergleichen, denn man hat vor allem im Norden eine solide industrielle Basis: Autoindustrie, Mode, Maschinenbau und dergleichen finden auch ihre Exporterlöse. Im Handel mit Deutschland etwa verbucht Italien knapp 56 Millionen Euro Einnahmen und importiert Waren und Dienstleistungen für 65 Millionen Euro - die Differenz ist nicht sehr groß.