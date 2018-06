Wir dürfen auf jeden Fall erwarten, dass die Krise um die Unabhängigkeit weitergeht. Theo Koll, ZDF-Korrespondent

Die mit Spannung erwartete Neuwahl in Katalonien hat keinen politischen Richtungswechsel in der spanischen Krisenregion gebracht. Das Ergebnis der Abstimmung vom Donnerstag war weit deutlicher, als Umfragewerte zuvor erahnen ließen: So konnten die drei separatistischen Kräfte erneut eine absolute Mehrheit von 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona erringen, wie die Wahlbehörde nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. "Wir dürfen auf jeden Fall erwarten, dass die Krise um die Unabhängigkeit weitergeht", sagt ZDF-Korrespondent Theo Koll.