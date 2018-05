Carles Puigdemont sprach auf einer Pressekonferenz in Oostkamp. Quelle: Kurt Desplenter/BELGA/dpa

Die Neuwahl in Spaniens Region Katalonien soll nach dem Willen des entmachteten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont eine Abstimmung über das Eingreifen der Madrider Zentralregierung in Barcelona werden.



Die Katalanen sollten am 21. Dezember das Vorgehen der Regierung von Mariano Rajoy, mit der der Prozess der Abspaltung blockiert wurde, "billigen oder nicht", sagte Puigdemont. Der Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens hatte sich nach seiner Entmachtung nach Belgien geflüchtet.