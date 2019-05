Für die Abstimmung über den SPD-Fraktionsvorsitz am kommenden Dienstag ist kein Gegenkandidat für die Chefin Andrea Nahles in Sicht. Neben dem früheren Parteichef Martin Schulz machte auch der Parteilinke Matthias Miersch klar, dass er nicht antreten werde. Auch kein anderer Abgeordneter warf seinen Hut bei der SPD-Sondersitzung in den Ring, so Fraktionsvize Karl Lauterbach.



Der Politiker findet es richtig, dass Andrea Nahles nun die Machtfrage stelle. "Denn so geht es nicht weiter."