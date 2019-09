Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

Die Parlamentswahl in Kanada ist wie erwartet für den 21. Oktober festgesetzt worden - damit hat auch der Wahlkampf offiziell begonnen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau wies in der Hauptstadt Ottawa die obligatorische Auflösung des Abgeordnetenhauses an, wie der TV-Sender CBC berichtete.



Umfragen zufolge liegen Trudeaus Liberale und die Konservativen seines schärfsten Rivalen Andrew Scheer fast gleichauf. Eine Affäre um politische Einflussnahme und Korruption setzte Trudeau in den vergangenen Monaten zu.