Krise in Katalonien Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Separatisten-Chef Carles Puigdemont hat sich bereit erklärt, bei den für den 21. Dezember angesetzten Neuwahlen in Katalonien zu kandidieren. "Wir wollen, dass die Wahlen so normal wie möglich verlaufen", sagte der 54-Jährige im belgischen Fernsehen.



Mit einer inhaftierten Regierung würden die Wahlen jedoch "weder neutral noch unabhängig oder normal" sein. Er könne aber auch vom Ausland aus Wahlkampf machen, sagte Puigdemont, der sich in Brüssel aufhält und per Haftbefehl gesucht wird.