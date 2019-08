Die ÖVP-FPÖ-Koalition war nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache als FPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler zerbrochen.



Am 29. September wird in der Alpenrepublik ein neues Parlament gewählt. Zuletzt hatten sich die Fronten zwischen den beiden Parteien eher verhärtet. Ex-Kanzler Sebastian Kurz hatte einen FPÖ-Innenminister in einer Regierung unter seiner Führung ausgeschlossen.



Darüber hinaus werde der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl keinesfalls ins Kabinett einziehen. Kickl machte einen FPÖ-Innenminister daraufhin zu einer Koalitionsbedingung.



Ich will einfach nicht darauf einsteigen", sagte Hofer zu diesem Thema. Zunächst habe der Wähler das Wort, dann erst gebe es die Entscheidung, welche Koalitionsgespräche geführt würden. Vorgespräche mit der ÖVP führe er keine. "Ich glaube, das ist in der Phase eines Wahlkampfes eigentlich sinnlos."