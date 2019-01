Polizisten ermitteln nach der Explosion am abgesperrten Tatort.

Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Der Autobombenanschlag im nordirischen Londonderry geht nach Einschätzung der Polizei vermutlich auf das Konto einer Splittergruppe der militanten Untergrundorganisation IRA. Die Ermittlungen richteten sich in erster Linie gegen die sogenannte New IRA, sagte Vize-Polizeichef Mark Hamilton.



Zwei Personen seien festgenommen worden. Laut Behörden wurde bei dem Anschlag am Samstag im Stadtzentrum niemand verletzt. Die Neue IRA hat in den vergangenen Jahren immer wieder sporadisch Anschläge verübt.