Nach dem Anschlag wird die New IRA verdächtigt.

Quelle: Steven Mcauley/PA Wire/dpa

Nach dem Autobombenanschlag in der nordirischen Stadt Londonderry sind vier Verdächtige festgenommen worden. Die Ermittler vermuten, dass eine Splittergruppe der irisch-republikanischen Untergrundorganisation IRA, die New IRA, für die Tat verantwortlich ist.



Die Explosion hatte sich am Samstag vor einem Gericht im Zentrum der zweitgrößten Stadt Nordirlands ereignet. Verletzt wurde niemand. Vor der Detonation war eine Bombendrohung eingegangen. Die Gegend wurde daraufhin geräumt.