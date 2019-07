Die Nationalgarde von Louisiana aktivierte auf Anweisung von Gouverneur John Bel Edwards rund 3.000 Reservisten, die sich mit Helikoptern, Booten und anderen Wasserfahrzeugen an verschiedenen Punkten positionierten. Vorboten von "Barry" erreichten nach Angaben des Senders CNN bereits am späten Freitag (Ortszeit) die Küste von Louisiana. In Lafouche Parish drückte der Sturm das Meer über eine Autobahn, in Houma wurden erste Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern gemessen.



ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ist vor Ort in New Orleans. "Barry" sei weit entfernt von dem, was im Jahr 2005 bei Hurrikan "Katrina" passierte. Ein großes Problem seien aber die Wassermassen. "Der Mississippi River ist jetzt schon auf seinem historischen Höchststand. Insofern ist die Gefahr, dass die Deiche hier brechen könnten", berichtet Theveßen.