Der Attentäter von New York hat sich nach Angaben von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo in den USA radikalisiert. "Nachdem er in die USA kam, hat er begonnen, sich über den IS und radikalislamische Taktiken zu informieren", sagte Cuomo dem TV-Sender CNN an diesem Mittwoch. Die in der Nähe seines gemieteten Pick-up-Trucks gefundenen Notiz habe auch eine Referenz zur Terrormiliz IS enthalten, sagte der Gouverneur dem TV-Sender CBS. Cuomo bezeichnete den Attentäter als "verkommenen Feigling".