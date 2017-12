Ein einsamer Radfahrer mit zwei Plastiktüten am Lenker fährt vorbei. "I Love New York" steht auf den weißen Tüten. Auf der Gegenspur strampelt eine Frau gegen den Wind an, Kopfhörer im Ohr und Kapuze auf dem Kopf. Angst hat sie keine. "Es ist doch extrem unwahrscheinlich, dass so etwas an zwei aufeinanderfolgenden Tagen passiert." Die New Yorkerin arbeitet in Manhattan und leiht sich öfter eines der blauen City Bikes, um zu Terminen zu fahren. "Hier auf dem Radweg bin ich trotz allem immer noch sicherer als auf der Straße. Fahrradfahrer leben gefährlich in New York."