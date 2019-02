Verkehr in New York (Archiv).

Fahrten mit Taxis und Fahrdiensten wie Uber und Lyft werden in New York teurer. Eine neue Regelung schreibt für Fahrten in der Südhälfte Manhattans extra Gebühren von umgerechnet etwa 2,30 Euro pro Fahrt vor. Die Stadt erhofft sich bis zu eine Million Dollar (870.000 Euro) täglich, die zur Sanierung des maroden U-Bahnsystems genutzt werden soll.



Die Zahl von Fahrdienst-Autos hat explosionsartig zugenommen. Derzeit sind dort 80.000 Fahrzeuge unterwegs und nur noch etwa 13.500 Taxis.