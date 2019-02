Am Tag fünf nach dem Terrorattentat, bei dem am Dienstag acht Menschen ums Leben kamen, zeigen sich die New Yorker kämpferisch. 51.000 Läufer aus 125 Ländern gehen an den Start. "Die Zahl derjenigen, die in letzter Minute abspringen, ist nicht höher als in den Jahren zuvor", sagt Peter Ciaccia, Chef der New York Road Runners, die den Marathon organisiert. 2,5 Millionen Zuschauer erwartet er. Der Startschuss fällt um 8.30 Uhr.