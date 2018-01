Schon zuvor hatte die New York Times einen ersten, kleinern Schritt ins Darknet getan. Sie bietet dort ein besonders anonymes Postfach an, über das potenzielle Whistleblower Dokumente hochladen können. Das Projekt basiert auf der Software SecureDrop, die von der US-amerikanischen Freedom of the Press Foundation entwickelt und von mehr als 30 Medien genutzt wird. Darunter sind weitere bekannte Namen wie der britische Guardian, die Washington Post, die Nachrichtenagentur AP und das Magazin Vice. Auch der deusche IT-Verlag Heise hat ein solches Darknet-Postfach sowie die Tageszeitung taz, wobei diese eine eigene technische Umgesetzung gewählt hat.