New York und Boston haben den wärmsten 12. Januar seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Mit 22 Grad Celsius war es in Boston nicht nur deutlich wärmer als der an diesem Tag in den Jahren 1913, 1975 und 2017 gemessene bisherige Rekordwert von 16 Grad. Es war auch erst das vierte Mal, dass die Stadt an einem Januartag 21 Grad oder mehr erlebte - gemäß der Aufzeichnungen, die bis 1872 zurückreichen.



Im Central Park von New York war es 20 Grad warm, für die Metropole ebenfalls ein Rekord für diesen Tag.