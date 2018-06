Den Behörden zufolge hatte der Tatverdächtige einen in Florida ausgestellten Führerschein. Andere öffentliche Unterlagen führen eine Adresse in einem Wohnkomplex der Stadt Tampa auf. Bewohner dort sagten am Dienstagabend, FBI-Ermittler hätten ihnen Fragen gestellt. Der 30 Jahre alte Nachtschicht-Arbeiter Michael Roberts erklärte, Ermittler seien um circa halb sechs abends aufgetaucht, während er schlief. Sein Cousin sei aber befragt worden. Weder er noch sein Cousin hätten je etwas von dem mutmaßlichen Attentäter gehört, da sie erst vor einer Woche eingezogen seien. Ein Freund von S., der den Tatverdächtigen in Florida kennenlernte, sagte der New York Times und der New York Post, der 29-Jährige habe wie ein "sehr guter Kerl" gewirkt. "Meine Kinder mögen ihn auch. Er spielt immer mit ihnen."