Um das zu erreichen, will Malinowski bis zum Jahr 2035 eine Milliarde lebende Austern in den Gewässern rund um New York ansiedeln. Das Ganze ist ein gigantisches Umwelt- und Wasserschutzprojekt und gleichzeitig ein Forschungsprojekt für Schüler. An der New Yorker Harbor School, züchten Fünfzehn- und Sechzehnjährige Austernlarven, überwachen Wachstum und Wasserqualität. Die Schule, eine reguläre öffentliche High School auf Governors Island, bietet Kurse in Meeresbiologie, Ozeanografie, Wasser und Küstenmanagement an.