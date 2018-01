Der Attentäter fuhr in eine Gruppe von Radfahrern Quelle: Craig Ruttle/FR61802 AP/dpa

Bei dem Anschlag in New York mit acht Toten sind fünf Argentinier umgekommen. Das argentinische Außenministerium bestätigte die Identität der Opfer, die gemeinsam aus der Stadt Rosario nach New York gereist waren. Eine Frau aus Deutschland wurde nach Angaben des Auswärtigen Amtes verletzt.



Die argentinischen Touristen hätten gemeinsam eine Fahrradtour durch Manhattan gemacht, als sie von dem Attentäter mit einem Pick-up-Truck angefahren wurden, berichtete das Nachrichtenportal Infobae.