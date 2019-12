Das Werk könnte bis zu 5 Millionen Dollar einbringen.

Quelle: Christina Horsten/dpa

Ein Wandgemälde des US-Künstlers Keith Haring (1958-1990) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 5 Millionen Dollar einbringen. Es handele sich um das erste Wandgemälde des Künstlers, der für seine comic-ähnlichen Männchen berühmt ist, das jemals bei einer Versteigerung angeboten werde, teilte das Auktionshaus Bonhams mit.



Das Werk besteht aus Figuren, die Haring Anfang der 80er Jahre in das Treppenhaus einer Jugendeinrichtung in Manhattan gemalt hatte. Die Auktion ist für den 13. November geplant.