Garbo hatte das Image eines scheuen Stars, der mit dem Glitzer Hollywoods nicht viel anfangen konnte. Die Zeile "Ich will alleine sein" aus "Grand Hotel" sei aber nie gefallen, hatte Garbo in einem Gespräch mit dem amerikanischen "Life Magazine" im Jahr 1955 erklärt. Sie habe stattdessen gesagt "I want to be let alone", zu deutsch etwa: "Ich möchte in Ruhe gelassen werden."