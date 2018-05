Der Aktivkohle-Cocktail "Around Midnight". Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Der Drink steht nicht auf der Karte und wird nur an Silvester serviert: "Around Midnight" heißt der Cocktail, der im New Yorker Restaurant "Clay" ausgeschenkt wird, um das alte Jahr ausklingen zu lassen. Gemixt wird er mit Pfirsich-Brandy, Walnuss-Likör, Starkbier, Eigelb und Aktivkohle. Zum Abschluss wird er mit essbarem Blattgold garniert.



"Ich wollte etwas, das ein bisschen aussieht wie ein Smoking", sagt Andrea Needell Matteliano, die in dem Restaurant für die Bar verantwortlich ist.