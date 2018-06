New York Fashion Week - Tom Ford. Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa

Nach so wenigen Schauen wie nie ist die New Yorker Fashion Week zu Ende gegangen. Eine Woche lang hatten Designer und Labels wie Alexander Wang, Tom Ford und Victoria Beckham ihre Entwürfe gezeigt. Für Wang und Beckham war es die vorerst letzte Fashion Week in New York und auch andere Labels haben ihren Abschied verkündet.



Die Zahl der Schauen sei seit 2016 um fast 20 Prozent auf 118 gesunken, berichten Lokalmedien. Die Organisatoren versprechen neue Ideen und geben sich optimistisch.