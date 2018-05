Dem Bericht zufolge hatte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo Schneidermans Rücktritt verlangt. Es sei für ihn ab sofort unmöglich, weiter im Dienst als Generalstaatsanwalt zu stehen. "Niemand steht über dem Gesetz", sagte Cuomo und kündigte eine sofortige Ermittlung an.



Schneiderman gilt als lautstarker Befürworter der #MeToo-Bewegung. Im Februar hatte die Staatsanwaltschaft unter seiner Führung die Produktionsfirma des einstigen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein verklagt. Die Weinstein Company habe mehrfach das Recht in New York gebrochen, indem sie ihre Mitarbeiter nicht vor weit verbreiteter sexueller Belästigung, Einschüchterung und Diskriminierung geschützt habe, hieß es in der Anklageschrift.