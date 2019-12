Messerangriff während jüdischer Feier in New York.

Quelle: Allyse Pulliam/AP/dpa

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat den Messerangriff mit mindestens fünf Verletzten auf eine jüdische Feier im US-Bundesstaat New York laut CNN als "innerstaatlichen Terrorismus" bezeichnet. "Lasst es uns als das bezeichnen, was es ist - diese Menschen sind heimische Terroristen", sagte er.



In der Millionenmetropole New York waren erst kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden, nachdem es dort rund ein halbes Dutzend antisemitisch motivierter Angriffe während der Chanukka-Feierlichkeiten gegeben hatte.