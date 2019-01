Die Metropolitan Oper im Lincoln Center in New York (M).

Quelle: Christina Horsten/dpa

Die New Yorker Metropolitan Opera bietet vom Shutdown betroffenen Angestellten der US-Bundesregierung kostenlose Tickets für Vorführungen an. Die Oper teilte mit, sie stelle Personen mit Regierungsausweisen ab Samstag bis Ende des Monats Gratistickets zur Verfügung.



Sie haben die Wahl zwischen zwölf Vorführungen. Unter anderem wird Debussys Pelleas et Melisande, Cileas Adriana Lecouvreur und Bizets Carmen geboten. Auch Abende mit Musik von Tchaikovsky und Bartok stehen auf dem Programm.