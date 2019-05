New Yorker U-Bahn-Tickets erinnern an 9/11-Helden.

Quelle: 911 Memorial/911 Memorial and Museum/AP/dpa

Knapp 18 Jahre nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York wird an die Einsatzkräfte und Helfer auf U-Bahn-Tickets erinnert. Der Metro-Betreiber bringt eine Sonderedition Karten in Umlauf, wie lokale Medien berichten.



Die Aktion beginnt anlässlich des Jahrestages zum Ende der Aufräumarbeiten an "Ground Zero". Diese waren offiziell Ende Mai 2002 beendet worden - knapp ein Dreivierteljahr nach dem Terrorakt von islamistischen Terroristen mit fast 3.000 Toten am 11. September 2001.