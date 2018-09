Nia Imani Franklin ist zur Miss America 2019 gekürt worden. Quelle: Noah K. Murray/FR171374 AP/dpa

Die Vereinigten Staaten haben eine neue Miss America. Unter 51 Kandidatinnen setzte sich in dem Wettbewerb die bisherige Miss New York, Nia Imani Franklin, durch.



Ein Novum: Erstmals in der 98-jährigen Geschichte des Turniers fiel in diesem Jahr die Kategorie Badeanzug weg. Stattdessen mussten die Kandidatinnen Fragen ihrer Konkurrentinnen beantworten. Die Entscheidung, die Sparte Schwimmbekleidung entfallen zu lassen, hat Kritik an der Führung der Miss America Organization ausgelöst.