New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Archivbild

Quelle: Kevin P. Coughlin / Office Of Go/epa/dpa

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat einen Mann aus einem umgekippten Lieferwagen befreit. Cuomo sei nach einem Termin in New York mit Fahrer auf der Stadtautobahn unterwegs gewesen, als er den umgekippten Wagen auf der Gegenspur sah, teilte ein Sprecher des Politikers der Demokraten mit.



Cuomo ließ seinen Wagen anhalten, stieg aus und befreite den unverletzten Fahrer. Es ist nicht das erste Mal, dass er entschlossen zupackt: Zuvor hatte Cuomo unter anderem schon liegengebliebene Autos abgeschleppt.