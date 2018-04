Beiden bieten einen anerkannten akademischen Abschluss, Forschung und Lehre ist auch an beiden möglich. Früher sagte man, Universitäten sind theoretischer, Fachhochschulen – oder "Hochschulen für angewandte Wissenschaften", wie sie heute meiste heißen – sind praxis-lastiger. Da mittlerweile auch Universitäten viele praktische und berufsbegleitenden Projekte anbieten, ist dieses Unterscheidungskriterium etwas aufgeweicht. Dennoch gibt es kleine Unterschiede.



Während man an der Uni meist Professoren hat, die eine klassische Hochschulkarriere durchlaufen haben, trifft man an der Hochschule auf ehemalige Manager aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Meist waren sie in Führungspositionen tätig. Wer an einer Hochschule lehren möchte, muss nämlich mindestens drei Jahre Berufserfahrung außerhalb einer Hochschule vorweisen. Während bei Hochschulen ein Praxissemester Pflicht ist, sind an der Uni meist nur vier- bis sechswöchige Praktika zu leisten. Unis verfügen meist über das breitere Fächerangebot und sind in der Regel deutlich größer als Hochschulen. Gerade die "familiäre Atmosphäre" sehen Studenten an Hochschulen als Vorteil. Die Zugangsvoraussetzung für die Uni ist strenger als für die Hochschule. Die allgemeine Hochschulreife gilt als Berechtigung für beide Formen, während man mit der Fachhochschulreife nur an einer Hochschule und an wenigen ausgewählten Unis studieren darf.



Quelle: Florence-Anne Kälble