Luis Suárez (FC Barcelona)

Quelle: Reuters

Seine Leistungen als kongenialer Partner von Lionel Messi beim FC Barcelona ließen in den letzten Jahren die Erinnerung an seinen marktwert-mindernden Aussetzer bei der WM 2014, als er einen Gegenspieler in die Schulter biss, verblassen. Mit adidas besitzt er wie Messi einen Kontrakt bis zum Karriereende. Für den Ausrüster präsentierte er die alphashirt-Collection und gemeinsam mit Messi und Pogba die 'Cold Blooded' Collection. Als Best Friends wurden Messi und Suárez im WM-Jahr 2018 auch von Gatorade vermarktet. Begehrt ist der exzentrische Stürmer außerdem auf dem asiatischen Markt, wo er für die chinesischen Elektronikhersteller Tronsmart und Gome sowie das malaysische Tourismusbüro wirbt.