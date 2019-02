Thomas Tuchel und Neymar am 11. Dezember 2018 (Archiv)

Quelle: dpa

"Ich hoffe, dass er nach Manchester in der Lage sein wird, wieder zu trainieren und uns zu helfen", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester United am 6.März. In einem möglichen Viertelfinale könnte Neymar wieder dabei sein. Das Hinspiel hatte Paris auswärts 2:0 gewonnen.



Tuchel hoffe, dass Neymar, der seine Verletzung in Brasilien auskuriert, bereits vor der Partie nach Frankreich zurückkehre, um dem Team zu helfen.