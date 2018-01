Bei dem Überfall auf "Save the Children" gab es Verletzte. Quelle: XinHua/dpa

Bei einem Angriff auf ein Büro der Kinderhilfsorganisation "Save the Children" in Ostafghanistan sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei mutmaßliche Angreifer. Weitere 20 Menschen wurden nach Angaben der Provinzregierung verletzt.



Außerdem sollen 40 Mitarbeiter der Hilfsorganisation in dem weiterhin umkämpften Haus in einem Schutzraum gefangen sein. Das erfuhr die dpa von einem Mitarbeiter. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff für sich.