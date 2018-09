Migranten warten auf den Weitertransport zu einer Polizeistation. Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Vor dem EU-Gipfel zur Reform des europäischen Asylsystems hat ein Bündnis von Hilfsorganisationen und Menschenrechtlern vor der Aushöhlung des Flüchtlingsschutzes in der EU gewarnt. In einer Erklärung sprechen sich die 17 Unterzeichnerorganisationen dagegen aus, schutzsuchende Menschen an nationalen oder europäischen Grenzen zurückzuweisen.



Getragen wird die Stellungnahme unter anderem von Pro Asyl, Amnesty International und den Seenotrettungsorganisationen SOS Mediterranee und Sea-Watch.