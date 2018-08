Umweltschützer riskieren ihr Leben mit Protest gegen Eliten. Quelle: Giles Clarke/Global Witness/dpa

Wegen ihres Engagements für die Umwelt sind 2017 nach Angaben einer NGO weltweit 207 Naturschützer getötet worden. Allein 60 Prozent der Morde wurden in Lateinamerika gezählt, wie Global Witness in seinem Bericht mitteilte.



Mit sechs Opfern mehr als im Vorjahr habe die Organisation 2017 einen traurigen Rekord an Morden verzeichnet. Die meisten Naturschützer (57) seien in Brasilien umgebracht worden. Die meisten Opfer seien Aktivisten gewesen, die sich gegen landwirtschaftliche Projekte stellten.