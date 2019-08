Die Epstein-Ermittlungen gehen nach seinem Tod weiter. Archiv.

Quelle: Handout/New York State Sex Offender Registry/AP/dpa

Eine französische Opferschutzorganisation hat zehn Zeugenaussagen über Missbrauchsfälle in Verbindung mit dem verstorbenen Jeffrey Epstein aufgenommen. Die Aussagen würden an die Justizbehörden weitergeleitet, teilt die Organisation Innocence en Danger mit.



Die Aussagen stammten demnach von Missbrauchsopfern und von Zeugen. Epstein hatte sich am 10. August in seiner New Yorker Gefängniszelle das Leben genommen. Er soll Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.